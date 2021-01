A Tesla önvezető üzemmódja már most is egészen ígéretesnek tűnik, annak ellenére is, hogy még csak a béta fázisban tart a dolog, és persze néhány hibát még ki kell küszöbölni vele kapcsolatban.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ennek fényében azért figyelemreméltó tett volt, hogy egy Model 3-as magától meg tudta tenni az utat a két város között. A videó a teljes élményt bemutatja gyorsított változatban, és azt egy Tesla-tulajdonos és rajongó, Whole Mars Catalog osztotta meg.

Az egész kalandot dokumentálta, és minden beavatkozásról beszámolt, amelyet a több mint 600 kilométeres út során tett. Ha kivesszük a megállásokat a töltőállomásoknál, akkor mindössze csak kétszer kellett a vezetőnek közbelépnie: egyszer az autó nem tudta eldönteni, hogy melyik sávba kellene mennie, másodjára pedig egy akadály kikerülésében kellett segíteni neki.

Ami azonban a leginkább lenyűgöző az egészben, az az, hogy ha nem tudnánk, hogy önvezető autóról van szó, akkor nem is feltétlenül lehetne megmondani, hogy nem egy hús-vér ember ül a volánnál. A videó alapján kijelenthető, hogy a Tesla jól halad az önvezető technológiájával.

Egy hobbiszerelő mindeközben roppant érdekes kísérletre vállalkozott: A Koenigsegg motorjaiból ismert Freevalve technológiát próbálja átültetni egy Mazda Miata motorjára. Itt lehet megnézni, sikerrel járt-e.