A héten a Fiat Chrysler és a PSA részvényesei is rábólintottak az összeolvadásra, így létrejöhet a világ negyedik legnagyobb autógyártója, a Stellantis. A Reuters kérdésére az FCA és a PSA sem óhajtotta kommentálni az értesüléseket.

A Stellantis jelenlegi legnagyobb befektetője az Agnelli család birtokába tartozó Exor 14,4%-os tulajdonrésszel, ők voltak az FCA fő részvényesei is. A francia nemzeti bankon keresztül a francia államnak már van is egy 6,2%-os tulajdonrésze.

Misiani hozzátette, hogy a Stellantis ipari és munkaügyi szempontból is nemzeti ügy és rámutatott, bár lehetséges a befektetés, ez csak bizonyos feltételek mellett vállalható számukra, „ezek pedig jelenleg nem biztosítottak.”

A gazdasági miniszter arról is beszélt, hogy az iparnak a már most érvényben levő támogatásokon túl is kell figyelnie és olyan új médiumot kell elfogadniuk, amely a környezeti hatásokat figyelemben tartva hosszú távon is hasznos lehet.

