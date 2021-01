A Tesla annak ellenére, hogy az egyik legnépszerűbb elektromos autó gyártó, továbbra sem büszkélkedhet a legjobb megbízhatósággal, erre pedig újabb példa érkezett.

A Motor1 testvéroldalának, az InsideEV-nek eljuttatott történet szerint január 1-én szállították ki egy kaliforniai nőnek a vadiúj Tesla 3 Standard Range Plus autóját, de mindössze percekkel ezután annak váratlanul ki is törtek a hátsó ablakai.

„Az én autóm esetében is a jobb hátsó ablakról van szó, azonban én, és a testvérem is az autóban tartózkodtunk, nagyon felkavaró, és természetesen zavaró is az eset. Azt hittük, hogy ránk lőttek. Hálát adok azért, hogy éppen senki nem ült a hátsó üléseken.” – mondta Inderpal Kaur.

A Tesla helyi képviselője szerint hibás lehetett az ablak, ami párosult az új autóban uralkodó eltérő légnyomással, de a sorozatos problémák miatt gyanakodni lehet arra is, hogy továbbra is gyártási hiányosságok lépnek fel a Teslák hátsó ajtóinak összeszerelésekor.

