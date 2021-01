A McLaren P1 utódjának is tekinthető McLaren Senna a világ egyik legkülönlegesebb utcai/pályaautója, ezt a több, mint 360,000 dollárnyi extrával felszerelt példányt azonban mégis elárverezik január 22-én.

Galéria: McLaren Senna With $360,000 Just In Options Could Be Yours

6 Fotó

A teljes szénszálas karosszériacsomag teszi ki az extrák legnagyobb részét, amit Burton Blue elemekkel dobtak fel a hátsó szárnynál, és a féknyergeknél.

Belül szénszálas, alcantara bőrrel bérelt versenyüléseket találunk, de az utascella egészét dominálja a szénszál és a fekete alcantara, amit bent is Burton Blue varrással dobtak fel. Ez a Senna ráadásul rendelkezik a szintén opcionális, pályákra tervezett telemetria csomaggal is.

A Carscoops értesülései szerint a Beverly Hills McLaren 2018 szeptemberében szállította le az autót az eredeti tulajdonosának, majd 2019 augusztusában szervízelték először, amikor csak 368 km állt az órájában, most pedig 660 km-es futásteljesítménnyel adják el, ugyanannyiért, mint az eredeti ára volt.

