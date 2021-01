A járvány miatt a The Grand Tour ritkábban jelentkezik, de a műsorvezetőknek így is van mit csinálnia. James May két új sorozatot indított, míg Jeremy Clarksonnak is hamarosan érkezik egy.

Richard Hammond az Állítólag... egyik volt műsorvezetőjével, Tory Bellecivel indítja el a The Great Escapists című showt, melyben ketten „hajótöröttként” mérnöki tudásukat latba vetve kell túlélniük és egy játszótérré változtatni a lakatlan szigetet, ahol forgatnak. A cél az, hogy hazajussanak, ehhez azonban kreatívnak kell lenni.

Természetesen Hammond miatt autók is az egyenlet részei lesznek és természetesen, Belleci miatt, robbanások is lesznek. Sok. Az Amazon Prime már a trailer alapján sem spórolt ezen.

A sorozat január 29-én indul és ígéretesnek tűnik, legalábbis azok számára, akik valamivel ki akarják tölteni a The Grand Tour következő egész estés epizódjáig az űrt.

