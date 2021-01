Nem ezek az első kémfotók a Mercedes-Benz EQS-ről, de ezeken látni belőle a legtöbbet. Az elektromos luxusszedán az igen kevés álca tanúsága alapján készen van, de pár hónapot várni kell a bemutatójára.

A legnagyobb érdekesség az aerodinamikai célokat szolgáló keréktárcsa. Nem biztos, hogy ez a végleges verzió, de valószínű, hogy valami hasonlót fogunk látni, amikor a kereskedésekbe kerül az EQS.

A modell, mely valószínűleg csak 2022-ben lesz megvásárolható, a Tesla Model S ellen lesz csatába küldve, a Mercedes EVA platformjára épül. Hogy a bőre alatt milyen technológia lesz, nem tudni, de pár képen már látszott, hogy a cég hátsókerék-kormányzásos modelljei közé fog tartozni.

A gyártó azt is jelezte, hogy a leghatékonyabb verziók akár 700 km-t is kibírnak majd egy töltéssel. Akinek a teljesítmény a lényeg, az se csüggedjen, ugyanis csicseregnek a madarak egy 600 lóerős AMG-s EQS-ről is, amelyet majd az EQE követ a cég villanyautói közül.

