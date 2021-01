James Mayt Lassú Kapitánynak becézik sokfelé és a Rolls-Royce Corniche-t övező szeretete és zongoratudása mellett is egy kicsit hipsteresen áll az autókhoz, így nem csoda, hogy maga kívánta megtekinteni a DriveTribe videójában a Lotus Eviját.

Azt már talán mindenki tudja, hogy négy villanymotor kétezer lóerőt ad az Evijának, a gyorsulási adatokról azonban nem hajlandó semmit sem elárulni a gyártó – May is csak annyit mond el, hogy három másodpercnél jelentősen kevesebb alatt van százon.

A teljesítmény mellett is van némi mérnöki zseni az Evijában, például az, hogy a négy keréknél található motor miatt az akkumulátor a sofőr mögé került, ahova egy benzines hiperautótól várnánk, nem a padlólemez alá, ahogy az villanyautóknál szokás.

Hiába James tapasztalata, nem próbálhatta ki az Eviját. Egyrészt azért, mert ez egy bemutatódarab, másrészt vélhetően a gyártó is emlékszik még társa, Richard Hammond hatalmas esésére a svájci hegyekben.

Akármit is gondoljon az ember az elektromos teljesítménycentrikus autókról, vitathatatlan, hogy embertelen teljesítményük van. May rá is mutat, hogy a Ferrari 458-assal megegyező tengelytávval képes erre, benzines motorral ehhez lényegesen több helyre lenne szükség.

A csak 130 példányban készülő Evija, amelyből minden darab elkelt, 2,2 millió fontba kerül, ami kb. 850 millió forintot jelent – bár ez kicsi ár azért, hogy az ember az autóipar jövőjébe tekintsen.

