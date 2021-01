A 2013 végén készült, 14 millió forintot érő színösszeállítással készült modell az azt árverésre kínáló aukciós ház szerint csupán kiegészítőkben kb. 26 millió forintot hordoz.

A festés ma is pont olyan érintetlen, mint újkorában, ahogy az Iroko bőrbe burkolt beltér is a fehér kontrasztvarrással. Még a kárpit is szinte új, de ez nem meglepő, ha azt nézzük, hogy 9655 km van csak az autóban.

A tűzerőt egy 6,3-literes, V12-es szívómotor biztosítja, mely egy hétsebességes, duplakuplungos váltóhoz van kötve, az autó hátsókerék-meghajtású, hivatalosan 740 lóerős és 690 Nm-es.

Még mai mércével is igen gyors, 3,1 mp alatt van százon, 8,5 mp alatt kétszázon és 340 km/h a végsebessége. Január 23-án kezdődik majd az árverése, szóval van még idő összetörni a malacperselyt.

