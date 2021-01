Hacsak nem egy kő alatt él az ember, tudja, hogy manapság hatalmas nézettsége van a gyorsulási versenyes videóknak. A Motor1.com török kiadása sem akart lemaradni, a Tesla Model X, az Audi E-Tron és a Jaguar I-Pace között.

Voltak már egyenlőtlenebb küzdelmek is, de azért elmondjuk, hogy itt a Tesla lenne papírforma szerint az első, még ha nem is a legerősebb változatról van szó – a sofőröknek is van azonban ebbe beleszólása.

Emiatt a versenytáv egy kilométeres a 400 méter helyett, egy álló- és egy repülőrajtos menetet, illetve egy féktesztet is rendeztek. Pár kiugrás után az első menetben célfotó döntött a Tesla és az Audi között – a sofőrcsere után a Tesla simán nyert.

Repülőrajtból egészen más a helyzet. A rajtautomatika nélkül a Tesla csúnyán kikap a Jaguartól, így a fékteszt döntött, amelyen az I-Pace nem sokkal nyert.

Mielőtt bárki is azt mondaná, az eredményt előre lehetett tudni, inkább azt emelnénk ki, hogy a videó bizonyítja: villanyautók is tudnak remek versenyeket futni. Ez pedig talán enyhíti, hogy a benzines motorok már leáldozóban vannak.

