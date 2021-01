Az alábbi renderképek a SEMA győztes Flat Hat 3D Studio tervezőcég munkái. Egy, a világvégére is kész Supra van rajtuk, amivel akár terepre is hajthatunk és golyóálló borításának hála minden utas biztonságban van benne. Akár Batmobile is lehetne, ha lennének benne rakéták.

Bár lehet, hogy a karosszéria éles szögei egyeseknek a Tesla Cybertruckját juttatják eszébe, az ihlet a Karlmann Kingtől, a kínai IAT SUV-jétől van, mely a kategória legdrágább darabja.

Az autó eleje alig hasonlít a Suprára, a motorháztető és a hegyes orrész maradt meg. A fényszórókat egy az egyben LED-ek váltották. Az oldala kifejezetten figyelemfelhívó lett, hatalmas felnijein terepre való gumi van.

Azonban a kedvencünk az autó hátulja, ahol egy roppant kirívó hátsó lámpa és egy LED-ekből álló fénysor is található.

