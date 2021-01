Egy gyönyörű 1932-es Cadillac V16 kabrió kerül árverésre az RM Sothebynek köszönhetően februárban, ez az egyik a megmaradt négyből, eredetileg New Yorkban kelt el, majd egy minnesotai fűrészmalomban kötött ki.

1959-ben bukkant rá egy gyűjtő, Elmer Franzen, aki minden legális módon igyekezett megszerezni a modellt, 1965-ig kérlelte a tulajdonosát, aki végül beadta a derekát, az új tulajdonos szerint „csak azért, hogy szálljon már le róla.”

33 év alatt az autó sértetlen maradt, Franzen fel is akarta újítani, ám inkább eladta pár év múlva, így ez a munka a 90-es évek elejéig nem kezdődött meg. Akkor Fran Roxas állt munkába egy másik gyűjtő, Ronald Benach megbízására, újrafestette az autót, új tetőt rakott rá, míg belül újrakárpitozta a kocsit.

A restaurálás után az autó díjat nyert Pebble Beachben, Benach pedig 2017-ben adott túl rajta jelenlegi tulajdonosa javára. A több, mint három évtizedes gondos kezelésnek hála ma is remek állapotban van, eredeti kiegészítői közül ma is sokat megőrízve. Az autó dokumentációja is szinte teljeskörű, még a felújítás előtti képek is megvannak.

Természetesen a névadó V16-os motor az, ami a velejét adja. A 7,4-literes egység 1930-ban mutatkozott be, az akkori beszámolók szerint 167 lóerőre volt képes, ami harminccal több, mint a cég V12-ese esetében, a gazdasági válság miatt azonban így sem volt túl kelendő.

