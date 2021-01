Egy oldalára borult Ram 1500 TRX képe került fel Instagramra a napokban a cég michigani összeszerelő üzeméből. Arról, hogy miért történhetett a dolog, ritkásak az információk, de egy kommentelő, akinek állítása szerint van tapasztalata ilyen gyárból, úgy gondolja, a munkaállomások közötti szállító berendezés mondhatott csődöt.

Egy másik kommentelő azt állítja, az eset december 28.-án történt és a cég bezúzatja a darabot. Baljós kezdet ez a TRX-nek, amelynek gyártása december 17-én indult, és amelynek indításakor a cég bejelentette, a 001-es alvázszámú modellt jótékony célból elárverezik.

Az FCA 2018-ban 1,5 milliárd dollárért korszerűsítette az új Ram 1500-ast gyártó üzemet, melyben 7200 embernél is több dolgozik. Az 1500 TRX azonban nem olyan, mint a többi, vázát erősített acélból készítették, hogy terepen is megfelelően működjön, ebben különleges felfüggesztése is segíti.

Motorja egy 6,2-literes V8-as, amely 702 lóerős, ezzel 4,5 mp alatt százon van és 12,9 mp alatt teljesíti egy gyorsulási verseny távját. Az FCA a cikk megírásáig nem válaszolt a sajtó megkeresésére.

