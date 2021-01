A német kormány összesen nagyjából 652 millió eurónyi támogatást fizetett ki tavaly. Összehasonlításképpen, 2019-ben mindössze 98 millió volt ez az összeg. A Reuters szerint ezek a számok a német Gazdasági és Exportellenőrzési Szövetségi Hivataltól származnak.

Az újság arról számol be, hogy a vevők 229 951 jármű esetében kértek támogatást. Bár ez komoly növekedésnek számít a 2019-es 73 081 darabhoz képest, mégsem tükrözi teljesen Németország kifizetéseinek valódi emelkedését.

A még júliusban bevezetett, elektromos autókra vonatkozó kedvezőbb adózási törvények tovább segítették a számok jelentősen magasabbra kúszását.

Természetesen a pénzügyi segítségnek is óriási szerepe volt abban, hogy több német is az elektromos autókra szavazott, de azért voltak olyan modellek is, mint például a VW ID.3-as, amelyek szintén hozzájárultak a kereslethez.

A hibridek esetében még ennél is nagyobb volt a vásárlási kedv. Ugyan az elektromos autókra kért támogatások száma 51 ezerről 126 ezerre emelkedett (250%-os növekedés), addig a hibrid járművek esetében ez a szám 470 százalék volt.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A német kormány persze csak örül annak, hogy egyre többen akarnak venni ilyen autókat, és most abban reménykednek, hogy a vásárolt elektromos autók száma idén is növekedni fog. Ehhez lehet segítség, hogy legalább 2025-ig még érvényben lesznek a kedvezményes feltételek.

„2020-ban jelentős előrelépést tettünk az elektromobilitás terén Németországban. Ennek legfőbb oka a júliusban bevezetett innovációs bónusz volt, melynek köszönhetően a kormány megduplázta az elektromos autók megvásárlására vonatkozó támogatását” – mondta Peter Altmaier gazdasági miniszter.

Időközben a kereslethez igyekszik alkalmazkodni az autóipar is. A Volkswagen például most jelentette be, hogy 2021-ben további 750 töltőállomást építenek majd országszerte.

„Sokkal több töltőállomásra van szükségünk Németországban és Európában, ha az elektromos autók hamar meg akarják vetni a lábukat” – jelentette ki a VW e-mobilitásért felelős vezetője, Thomas Ulbrich.

„Ebből az okból kifolyólag minden félnek, legyen szó politikáról vagy az iparágról, a következő évben is folytatnia kell a megkezdett erőfeszítéseket.”

A Lamborghini Sian kiszállításai közben megkezdődtek, egy szerencsés vásárló már át is vehette gyönyörű, narancssárga példányát, ezt itt lehet megtekinteni.