A 2000-es években legendás Porsche Carrera GT a Porsche csúcsteljesítménye volt, de a Gemballának ez sem volt elég, így megalkották a Mirage GT-t, ami a Carrera tuningolt változata. Csupán 25 darab készült belőle, Shmee150 legújabb videójában pedig ezek közül próbálhat ki egyet.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Minden Mirage GT egyedi, így ez is. Fekete matt alapjából valósággal kirobbannak a vörös elemek kívül-belül. Emellett a Gemballa a frontrészt is átszabta aerodinamikai okokból és tettek rá egy hátsó szárnyat. A Carrera két kipufogócsövét is kipótolták még kettővel.

Ez önmagában sem semmi, de a teljesítményt is megpiszkálta a cég. Az 5,7-literes, tízhengeres szívómotor 603-ról 670 lóerőre emelkedett, hála az új, rozsdamentes acélból készült kipufogórendszernek. Emellett egy hidraulikus emelőt is beszereltek, amire szükség is van, hisz a Carrera nagyon mélyen ül.

Shmee150 a Mirage GT volánja mögött Dubaj homokkal szegélyezett utcáin fedezi fel a motor teljes hangskáláját, emellett azt is elmondja, hogy nem igazán mert nagyon beletaposni a gázba, mivel éppen eladó az autó. Hogy mennyiért? Aki ezt szeretné tudni, annak az Al Ain Class Motorsnál kell érdeklődnie.

Mindeközben egy M4-es BMW hajmeresztő fékezéssel került el hatalmas balesetet az Autobahnon, itt videót is meg lehet tekinteni róla.