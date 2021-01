A BMW M vezérigazgatója, Markus Flasch szeptemberben árulta el, hogy 2021-ben érkezik az i4 M. A cég igyekszik megóvni a teljesítményközpontú villanyautó titkait, de egy hónappal a bejelentés után már megjelentek róla kémfotók, most pedig egy újabb galériával leptek meg kollégáink.

Galéria: BMW i4 M spy photos

14 Fotó

Az autó sokban hasonlít az októberben lekapott példányra, akár azt is hihetné az ember, hogy ugyanazok, de a rendszáma más, magyarán több prototípus is tesztel. Ráadásul a keréktárcsák is kisebbek.

Ránézésre nem mondanánk meg, hogy ez egy teljesítménycentrikus kocsi, közelebbről megnézve azért látszik az M részlegre jellemző visszapillantó, a szélesebb hátsó sárvédők és a nagyobb fékek. Az autó többi részén nincs sok különös, de a tetemes álca alatt lapulhatnak meglepetések.

Az i4 M azonban nem teljesen az M részleg gyermeke lesz, csak egy lépés az i4 fölé, mint a hármas sorozatnak az M350. Nem lesz ugyanolyan erős és agresszív külsejű, mint az M3 vagy az M4, de lesznek elemei, melyek sportosabbá teszik, mint az i4.

Sajnos egyelőre a tulajdonságait még nem tudjuk, az i4 Concept egy villanymotort használt, mely 530 lóerős volt, vélhetően itt már összkerékmeghajtással lesz dolgunk.

