A Sony számaira hivatkozva a Toyota azt állítja, 310 ezer darabot vettek meg a PS4-es Gran Turismo Sportban a GR Yarisból, írja a GTPlanet. Ez még komolyabb szám, ha figyelembe vesszük, hogy a GR Yaris DLC-ként csak november óta érhető el.

A ferdehátú mellett, amely a Playstation 4 és 5, az Xbox One és Series X/S, illetve PC-n is megjelent WRC 9-ben is vezethető, a japán cég már majdnem 1,8 milliót adott el a GTS-be szintén bekerülő 2020-as GR Suprából.

A cég GA-B és GA-C platformjait ötvöző alapjára épített GR Yaris összkerékmeghajtású és dupla lengőkaros hátsó felfüggesztése van. Emellett négyszelepes fékbetétek találhatóak rajta elől, és kétszelepesek hátul.

Európai változatának 1,6-literes, háromhengeres motorja 261 lóerőt ad le 360 Nm-es nyomaték mellett, ezt egy hatsebességes kézi váltóhoz kötötték, amellyel a mindössze 1280 kilós ferdehátú 5,5 mp alatt százon van és 230 km/h-nál szabályoz le.

