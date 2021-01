Az ausztrál Newcastle városában még december 20-án lopták el egy pár három hónapja vásárolt Audi R8-asát a házuk elől. de a fedélzeti kamera az egészet rögzítette, onnantól kezdve, hogy a tolvaj egyszerűen otthagyja Ford Fusionjét, hogy inkább az R8-assal foglalkozzon.

Miután bepattan az Audiba, kőkemény hajtásba kezd a városban, természetesen a szabályokat be nem tartva és jó pár meredek pillanatot okozva: egyirányú utcákba hajt be szemből, lassítás nélkül hajt fekvőrendőrökre, beláthatatlan kanyarokban előz és szinte végig 160 km/h felett.

Ezután egy ismerőséhez hajt, ahol az autót leállítva halljuk is a hibajelző pittyegést: a vakmerő sofőr a kuplungot, a fékeket és a hátsó felfüggesztést is hazavágta. Utóbbi pecsételte meg a sorsát, ugyanis a befogó kerékkel a gumit végighúzta az útvonalán, a rendőröknek csak ezt kellett követnie – ráadásul egy keskeny kapun még meg is húzza a kocsi oldalát.

Ráadásul ezen felül is százezer dolláros kárt okozott, illetve, ahogy a tulajdonos arról beszámolt, az R8-as is javíthatatlan, bár ő annak is örült, hogy meglett az autó. A 49 éves tolvajt három nap múlva tartóztatták le és az autótolvajlás mellett betörés miatt is, ugyanis még az Audi ellopása előtt 60 ezer dollárnál is nagyobb értéket lopott el egy házból.

