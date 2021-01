Al-Hathloult 2018 májusában tartóztatták le, miután korábban az interneten indította el a kampányát, ami a nők vezetési jogát követelte. Az ország terrorelhárító(!) bírósága ítélte el a lányt, akinek letartóztatása után nem sokkal fel is oldották a nőkre vonatkozó korlátozást.

A testvére, Lina tweetjéből tudjuk még, hogy 2 év 10 hónapot fel is függesztettek a nő börtönbüntetéséből, míg a 2018 óta börtönben töltött idejét is ide számolták, így „már” 2021 márciusában szabadulhat Loujain.

A börtönbüntetése mellett még 5 évig nem hagyhatja el az országot, a szaúdi Sabq hírportál pedig arról ír, hogy amennyiben 3 éven belül ismét bűnt követ el, a felfüggesztett büntetését ismét kiszabhatják rá.

A polgárjogi ügyekkel foglalkozó Amnesty International ismét kritizálta Szaúd-Arábiát, és kijelentették, hogy Loujain esete is azt bizonyítja, hogy az ország csak hangoztatja azt, hogy szociális reformokat hajtanak végre, de a valóság ennél még sokkal sötétebb.

Szaúd-Arábia 2021-ben fog először Forma-1-es futamot rendezni, amit szintén erősen kritizáltak az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek: „Az olyan jelentős szervezetek, mint az F1 és az FIA nem hunyhat szemet afelett, hogy őket és rajongóikat politikai célokra használják fel” – mondta Minky Worden, a Human Rights Watch igazgatója. „Ez egy tudatos stratégia arra, hogy a világ szemet hunyjon a Szaúd-Arábiában zajló bántalmazások, elnyomás és kínzások ellen.”

Az Amnesty International is azzal vádolta meg az országot, hogy a sportot felhasználva próbálják meg tisztára mosni magukat a nemzetközi közösség előtt, illetve nagyon sokan visszásnak tartják, hogy az F1 a nemrég indított „We Race As One” kampánya ellenére ilyen, humán jogokat nem tisztelő országokba szervez versenyeket, míg Chase Carey, a Liberty leköszönő elnöke ezt a problémát úgy közelítette meg, hogy szerinte az F1 tehet a változás felgyorsításáért.

Mindenesetre azt továbbra is figyelembe kell venni, a gazdasági érdekek beszélnek, hiszen a Bloomberg korábbi számításai szerint majd 90 milliárd dolláros, szabad piacot teremtett az, hogy nők számára is lehetővé tették a jogosítvány megszerzését, és minden egyes márka abban lesz érdekelt, hogy minél nagyobb szeletet szerezzen a tortából, ennek fejében biztosan elnézik még egy darabig a szaúdi királyság kétes intézkedéseit is.