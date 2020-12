Még hétfőn kapcsolták le Washingtonban a rendőrök azt a Chevrolet Impalát, amelynek kitört lámpái helyére a tulajdonos nagy elemlámpákat szerelt be.

Az Impalának az eleje sérült komolyabban, a sofőr azonban úgy gondolta, hogy ezzel a rögtönzött megoldással biztonságosan fog tudni közlekedni.

A rendőrök nem értettek egyet, ráadásul időközben arra is rájöttek, hogy a sofőr jogosítványa átmenetileg be van vonva. Természetesen a büntetés nem maradhatott el, míg kioktatták arról is, hogy ilyen autóval nem ildomos közutakon hajtani.

Galéria: Chevy Impala With Flashlight Headlights

3 Fotó

