A Kia bejelentette, hogy az 1,4-literes T-GDI benzines motorjukat egy 1,5-literes darab váltja 160 lóerővel és 253 Nm-rel, aminek hála a Ceed 8,4 mp alatt lesz százon és 210 km lesz a végsebessége.

Emellett is hatékonyabb lesz azonban elődjénél a gyártó szerint, ez köszönhető lesz annak is, hogy 48 voltos enyhehibrid rendszerrel is elérhető lesz. Emellett a Ceedben még egy 1,0-literes, 120 lóerős és 172 Nm-es motort is láthatunk majd.

Mindezek mellett a Kia a Cadenzát/K7-et feljebb akarja tolni a luxuskategóriába, ami névváltással is jár, legalábbis Koreában, ahol K8 néven fut majd tovább.