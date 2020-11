Köztük mi is, és erről az alkalomról készültek képek, míg a Porsche GT részlegének vezére, Andreas Preuninger mozgásban is megmutatja, mire képes a modell. Szélesebb karosszériájával kitűnik és aerodinamikailag is hatékonyabb, míg motorja 550 lóerő körüli teljesítményt nyújt.

Galéria: 2021 Porsche 911 GT3 Prototype: First Ride

36 Fotó

A 4,0-literes, hathengeres boxermotort 9000-es fordulatszámig lehet majd húzni, és kézi, vagy automata váltóval is lehet kombinálni. A kormányt Alcantara burkolja, míg az ülések szénszálasak.

A pletykák szerint ez a modell át fogja törni a hétperces határt a Nürburgringen, ami hatalmas teljesítmény lenne, tekintve, hogy ez még csak nem is az RS változat.

Taycan ide vagy oda, a 911-es már évtizedek óta a Porsche zászlóvivője, amely folyamatosan újabb és újabb sorozatokat él meg, ezek közül a Turbo S a következő, amely megújul: