Nem kell olyan nagyon messzire visszamennünk, hiszen egy évtizeddel ezelőtt sem voltak még olyan egetrengető technológiai fejlesztések az autókban, az utóbbi néhány évben azonban óriási fejlődésen ment keresztül a szegmens, ami az autóiparra is egyértelmű kihatással van.

Eddig csak az okostelefonokon szokhattunk hozzá az előfizetés ellenében extra szolgáltatásokat nyújtó applikációkhoz, ám úgy tűnik, szép lassan mindez az autók esetében is megszokott lesz, ugyanis a BMW Blog beszámolója szerint egyes országokban egyes modellek megkaphatják ez előfizetéses rendszerben elérhető traffipaxra figyelmeztető applikációt.

Felmerül a kérdés, hogy miért fizetne bárki azért, amit a Waze vagy a Google Térkép ingyenesen is biztosít számára, ám a kérdést rögtön meg is válaszoljuk, ugyanis amíg az említett két térképszoftvernél a felhasználók jelölik be a traffipax helyét, addig a BMW-nél az autó radarjai és lézeres érzékelői is akcióba lendülnek, miközben a szoftver az adott ország rögzített és mobil traffipaxainak helyzeteihez is hozzáférést kap, már amennyiben ezt az adott ország biztosítani tudja.

A szoftver használata az első három hónap során díjmentes lesz, ezt követően havi 25 dollár ellenében lehet majd igénybevenni a szolgáltatást.

