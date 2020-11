Az olasz rendőrség flottája egyik Lamborghini Huracán LP610-4-ét használta arra, hogy egy vesét időben Rómába szállítsanak egy sürgős átültetéshez.

A szállítás 10:30-kor, Padovából indult az ország északi részén, ahonnan Róma majd 500 km-re van. A sofőr mindössze két óra alatt letudta az utat, ami 250 km/h körüli átlagsebességet jelent – általában ezt az utat kb. öt óra letudni.

A szolgálati Lamborghinik funkciója a rendőrségnél pontosan ez, a szervek, vér és plazma szállítása, és bár a Need for Speed sorozat alapján csábító is lehetne, üldözésekben nem használják őket.

