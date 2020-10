Mikhail Litvin orosz blogger különösebb magyarázatot nem adott a tettére, mindössze annyi ismert, hogy valamilyen problémája volt az autóval, amivel a Mercedes-AMG többszöri próbálkozás után sem kívánt érdemben foglalkozni.

Mindez persze önmagában nem lenne elegendő indok ahhoz, hogy valaki porig égessen egy autót, főleg, ha az az autó 60 millió forintnál is többe kerül. Ez ugyanakkor aligha foglalkoztatta főhősünket, aki nem kevesebb mint hat kanna gázolajjal a csomagtartóban érkezett meg egy mező közepére.

Nem sokkal később némiképp teátrális módon sütögetés és evés közben útnak indította a lángcsóvát, amely végül az egész autót beborította.

Az előre megtervezett jelenetet több szögből, sőt drónfelvételekkel is megörökítették, így aki mindig is végig szerette volna nézni, hogyan ég egy Mercedes-AMG GT 63 S Coupé, most tágra nyithatja a szemeit.

