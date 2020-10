A Tesla 2019 márciusában mutatta be a Supercharger V3 névre keresztelt 250 kW teljesítményű gyorstöltőjét, mely felére csökkentett a töltési időt a második-generációs Superchargerhez képest.

Itt azonban nem áll meg a gyártó, ugyanis érkezik a töltő még hatékonyabb változata is, amelynek teljesítménye a 350 kW-ot is eléri.

Ez azonban csak az első lépés, ugyanis Jerome Guillen, a Tesla Automotive elnöke azt is megerősítette, hogy ennél erőteljesebb töltési megoldásokon is dolgoznak. Mint mondta, autók esetében 350 kW-ban gondolkodnak, ám ez a töltési teljesítmény kevés lesz a Semihez, ezért ennél is erőteljesebb Megachargerek elkészítésében is gondolkodnak.

Egyelőre nem tudni, hogy a Tesla újonnan telepíti-e majd a megnövelt teljesítményű töltőállomásokat, vagy pedig a meglévők frissítése mellett teszik le a voksukat, ám az bizonyos, hogy a Tesla-tulajdonosok a fejlesztéssel mindenképpen jól járnak.

