Mint arról beszámoltunk, meglehetősen veszélyes mutatványt mutatott be egy Audi sofőr az M1-M7-es autópályán, ugyanis a mozgalmas szakaszon teljesen állóra fékezte az autóját, jelentősen veszélyeztetve ezzel a közlekedési biztonságát.

A BRFK reagált is az internetre is felkerülő videóra, ugyanis nyomozást indítottak közúti veszélyeztetés gyanúja miatt. A férfit és autóját azóta beazonosították, egy 45 éves vecsési férfiról van szó, aki maga is elismerte, hogy abban az időpontban ő vezette az autót.

A rendőrök azóta előállították a férfit, aki saját bevallása szerint azért döntött a teljesen állófék mellett, mert egy másik autós bevágott elé, és ezért kérdőre akarta vonni. Ezzel szemben viszont azt nem ismerte el, hogy hirtelen fékezett volna a szóban forgó eset során.

