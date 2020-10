A Bugatti nem arról híres, hogy évente mutatnak be vadonatúj modelleket, ugyanis a francia gyártónak az exkluzivitás mindennél fontosabb. Ennek fényében különösen érdekes lehet majd látni, hogy a most készülőfélben lévő típusnak pontosan milyen szerepet is szánnak.

A gyártó ugyanis közzétett egy teaser-fotót, melyen egyelőre csak az látható, hogy hátul egy X-alakot öltő hátsó lámpa lesz fellelhető. A magasságból ítélve ezúttal is maradnak a sport illetve hiperautó vonalon, ám ennél többet még találgatni sem nagyon lehet az újdonság kapcsán.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Szintén kérdéses, hogy egy sorozatgyártásra tervezett sportautóról van-e szó, vagy pedig egy olyan prototípusról, amely alapul szolgálhat majd egy jövőbeli modell kifejlesztéséhez.

Nincs kizárva az a forgatókönyv sem, hogy egy olyan modellt alkottak meg, amely a jövő technológiai fejlesztéseit fogja szemléltetni, ebben az esetben viszont leghamarabb 4-5 év múlva láthatjuk egy sorozatgyártott kivitelben a megoldásokat.

Eközben kiderült, hogy a plug-in hibrid hajtáslánccal rendelkező autók a közöltnél magasabb károsanyag-kibocsátási értékkel rendelkezhetnek. Az erről szóló írásunkat itt találjátok.