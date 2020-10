Floyd Mayweather azon kevés bokszolók közé tartozik, akinek meccseiért akár több száz millió dolláros tételeket is kifizettek a promóterek, ilyen bevételek mellett pedig egyáltalán nem meglepő, hogy Mayweather a luxusautók megszállottjává vált.

A sportoló ráadásul büszke is a gyűjteményére, ezért előszeretettel mutatja azt meg rajongóinak. Így tett most is, aminek köszönhetően az alábbi videóból az is kiderül, hogy van egy olyan garázs, melyet kizárólag a fekete fényezéssel ellátott autóknak tart fenn.

Jól kivehető az is, hogy Mayweather kizárólag luxusautókban utazik, amiket a legismertebb gyártók portfóliójából válogatott össze. A videóban láthatjuk többek között a Rolls-Royce Phantom, Phantom Drophead Coupé, Wraith és Cullinan négyest, egy Lamborghini Aventadort, egy Bentley Flying Spirt és egy Continental GT-t, na és persze néhány Ferrarit, köztük a 488 GTB-t, a Portofinót, a GTC4Lussót és az 599 GTO-t.

A fentieken túlmenően a sportoló számos más modellel is rendelkezik még, hiszen tulajdonában áll például több Bugatti és McLaren is.

