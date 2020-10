Az elmúlt néhány hónapban több olyan baleset is történt, melynek alanyai idős sofőrök voltak, ez pedig újra felszínre hozta a vitát, hogy vajon meddig érdemes úgy dönteni, hogy beülünk az autóba.

Az alábbi felvételen látható John Clower 80 éves kora ellenére ezen még nem gondolkodik, olyannyira nem, hogy napi szinten vezeti kedvenc F40-esét, és nem csak akkor, amikor jó idő van, ugyanis esőben és hidegebb napokon is bátran kimerészkedik vele az utakra, hiszen, mint mondja, továbbra is élettel telinek érzi magát, a vezetés pedig mindebben kifejezetten nagy szerepet játszik.

Fontos megemlíteni azt is, hogy Mr. Clower nem egy életen át összekuporgatott pénzből vásárolta meg a sportautót, ugyanis korábban már 15-16 másik Ferrarija is volt, vagyis tökéletesen képben van vele, hogyan kell ezeket az olasz masinákat terelgetni.

Ami azt illeti, más olasz gépekre is kivetette a hálóját, ugyanis az utóbbi időben a Lamborghinik is megtetszettek neki, igaz, saját véleménye szerint lenne min javítani, ugyanis személyes kedvencét, az Aventadort például túl szélesnek és túlságosan is nagynak tartja.

