A bajor gyártó lelkes követői és rajongói végignézhették az elmúlt években, ahogy kedvenc modelljeik hűtőrácsa folyamatos méretnövekedésen megy keresztül, ám a i-re a pontot csak a nemrég bemutatásra kerülő új M3 és M4 modellek tették fel.

Sokan a mai napig képtelenek megemészteni a korábbitól jelentősen eltérő hűtőrács látványát, mások az elmúlt hetekben hónapokban már megbarátkoztak vele, ám nem lennénk meglepve, ha hamarosan sorra jelentenék be a különböző műhelyek, hogy egy szabad szemmel is jól látható összeg ellenében átalakítják az autó frontrészét.

Hasonlót tervezget a Prior Design is, amely a BMW M4 kapcsán néhány vázlatfotót már meg is mutatott a rajongóknak. A vállalat még nem döntötte el, hogy ezek közül melyiket kínálják majd az ügyfeleknek, ám az látható, hogy az új M4 a hagyományos hűtőráccsal talán még vadabb megjelenéssel is bír, mint gyári társa.

