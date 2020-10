A Renault háza táján több mozgolódás is történt az utóbbi időben, ám mind közül a Seattól érkező Luca de Meo megjelenése hozhat a legtöbbet a francia gyártó számára, ugyanis az új vezérigazgató nagyon komoly tervekkel készül a jövőre nézve.

Bár a Renaulthoz tartozó Alpine több modellt is elkészített az utóbbi években, Luca de Meo szerint azokon van mit finomítani, ugyanis azt szeretné, ha a jövőben elkészülő Alpine sportautók sokkal inkább élen járnának a technológiai megoldások alkalmazásában, mindezt pedig úgy, hogy közben az adott típus hagyományainak se fordítsanak hátat.

Egyes hírek szerint akár egy Alpine hiperautó is elkészülhet a jövőben, amely az F1-ből áthozott technológiákat is felvonultatna. Mindez tökéletesen egybecsengene a vállalat terveivel, amely jövőre a Forma-1-ben szereplő csapatát is átnevezi, amely Alpine néven fog futni.

Hogy a hiperautóból végül lesz-e valami, az csak a jövő zenéje, mindenesetre az már most látszik, hogy Luca de Meo igyekszik némi lendületet hozni a vállalat vezetőségébe.

