A Bugatti és a Champagne Carbon együttműködése nem most kezdődött, ugyanis korábban is volt már egy közös projektjük, most pedig az összefonódás újabb eleme is megérkezett.

A Champagne Carbon sokak számára ismerős lehet, ugyanis ők szállítják a pezsgőket a Forma-1-es ünneplésekhez is, így nem meglepő, hogy a Bugatti őket kereste fel egy különleges árukapcsolás okán.

Akárcsak korábban az EB.01 névre keresztelt alkotás, úgy a most elkészített Champagne Carbon EB.02 is karbon palackban kerül értékesítésre, a hivatalos közlemény szerint pedig a formát és dizájnt úgy alkották meg, hogy az a lehető legtökéletesebben harmonizáljon a Bugatti Chiron Super Sport 300+-szal.

Hogy ez sikerült-e vagy sem, azt mindenki döntse el maga, viszont az üveg pezsgő ára 270 euró, vagyis 98 ezer forint lett, aminél a Bugatti-vásárlók döntő többsége vélhetően jóval drágább italokat fogyaszt az átmulatott estéken.

