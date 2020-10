50 évvel ezelőtt, 1970-ben készültek el az első-generációs (A20 / A30) Toyota Celica első példányai, amik egészen 1977-ig a kínálatban maradtak. A típus négyhengeres motorokkal volt megvásárolható, melyek hengerűrtartalma 1.4-től 2.2 literig terjedt. Az erőforrás mellé a vásárlók 4 illetve 5-sebességes manuális és 3-fokozatú automata váltót is választhattak.

A második-generációs (A40 / A50) modellek 1977-ben érkeztek, majd 1981-ben távoztak a kínálatból, míg a harmadik (A60) '81-től '85-ig állt az ügyfelek rendelkezésére a maga 16 szelepes erőforrásaival. A típusból elérhető volt egy hathengeres motorral szerelt 170 lóerős kivitel is, amely a Celica Supra 2.8i nevet viselte.

Kihagyás nélkül érkezett aztán a negyedik-generációs modell is, ami 1985-től 1989-ig képezte a Toyota portfóliójának részét. Ezúttal opcionálisan már a négykerékhajtás is elérhető volt a Celica GT-Four választásával, a Toyota pedig a WRC-be is benevezett a modell versenyváltozatával, ami még tovább növelte a sorozatgyártott verzió népszerűségét.

1989 és 1993 között már az ötödik-generáció (T180) tagjaiból válogathattak a vásárlók az addigra már kifejezetten népszerűvé váló típusból, amely 1992 és 1994 között 3 versenyzői és 2 konstruktőri WRC bajnoki címet szerzett. Az ötödik-generáció legfontosabb újítása a hátsókerék-hajtásról elsőkerék-hajtásra történő átállás volt, ám az összkerekes GT-Four továbbra is a vásárlók rendelkezésére állt.

1993-ban a hatodik-generáció (T200) is megérkezett az utakra és egészen 1999-ig meg is vásárolhatták azt az érdeklődők. A típus első- és összkerékhajtással is elérhető volt.

A modell hattyúdalául szolgáló hetedik-generáció (T230) már kizárólag elsőkerék-hajtással és szívómotorral volt megvásárolható, köszönhetően annak, hogy a Toyota távozott a WRC-ből.

A típusról készült átfogó galéria a lap alján található.