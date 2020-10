Egész Európában komoly csata zajlott az új óriásgyárért, egy ideig úgy tűnt, hogy még Magyarországnak is lehet esélye arra, hogy idecsábítsa a Teslát, a vállalat azonban Németország, azon belül is Berlin mellett döntött.

A beruházás nem ment zökkenőmentesen, többen is tiltakoztak az épülő gyár ellen, és voltak olyanok is, akik az óriási vízfogyasztást kritizálták. Ennek következtében a Tesla módosított is a korábbi terveken, így a kivitelezés első szakaszában az éves vízfogyasztás 1.4 millió köbméterre csökkent.

Most azonban egy ideig semmit sem tudtak ebből "lehívni", ugyanis a helyi vízművek a befizetetlen számla miatt lekapcsolta a vízszolgáltatást. Mint írták, minden ügyfelükre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, így 14 napnyi elmaradás után a Teslától is megvonták a vízhasználat jogát.

