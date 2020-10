A tegnap bemutatott modell része a Groupe Renault törekvésének, hogy mint az európai elektromosjármű-piac vezető szereplője, mindenki számára elérhetővé tegye az elektromobilitást.

Ezzel a modellel a Groupe Renault tovább erősiti majd vezető helyét az elektromos autók piacán, Magyarországon is, ahol az előkelő első helyet foglalja el!

A Dacia Spring egyesíti a márka három fő jellemzőjét: egyszerű, robusztus és elérhető. A lelke a 33 kW teljesítményű elektromotor, amelyhez egy 26,8 kWh-s lítium-ion akkumulátor társul. Ezekkel a Spring hatótávolsága - 125 km/h végsebesség mellett - vegyes használat során eléri a 225 km-t, míg városban a 295 km-t is.

A Dacia új elektromos modellje egy vérbeli vagány városi kisautó. A modell biztosan nem marad észrevétlen az utakon: Y-alakú LED lámpái és robusztus elülső rácsa SUV-kra emlékeztetnek, az opcionális narancs fényezést tartalmazó csomag pedig stílusos megjelenést kölcsönöz az autónak.

Kompakt külseje azonban tágas belsőt rejt, ahol kényelmesen elfér négy felnőtt, miközben kategóriájában a legnagyobb, 300 literes csomagteret kapunk. Az üde külső mögött ott van minden olyan alapvető technológia, ami kényelmet és biztonságot nyújt az utazóknak.

A Dacia Spring a Renault-tól már megszokott változatos töltési módokat kínálja, legyen arra szükség akár otthon, bevásárlóközpontban, vagy autópályán. Míg egy háztartási fali csatlakozóról fél óra alatt 9 km-re elegendő energiát vételezhetünk, egy 30 kW-os egyenáramú töltőről az autó nagyjából egy óra alatt nyeri vissza a teljes hatótávra elegendő erejét.

A várakozásokon is túlmutatóan sikeres előrendelési akcióról mindenképp érdemes elmondani azt, hogy a világon sehol nem kapható még az autó, még ebben a konstrukcióban sem, kizárólag Magyarországon indult el ez a példamutató kezdeményezés.

Az akcióban elkelt első 100 példány ára 6,5 millió forint lesz, aki pedig az állami támogatást felhasználja az 3 990 000 Forintért juthat elektromos autóhoz, ami a piacon forradalmi lépésnek számít! A felszereltség tartalmazza majd a mindennapi használat során szükséges alapvető technológiákat és vezetéssegítő rendszereket.

A Dacia Hungária által indított akció keretében az első száz darabos készlet ugyan 4 óra alatt elfogyott, de az előrendelés ugyanakkor folytatódik, hogy azok az érdeklődők, akik szeretnék biztosítani, hogy autójukat mielőbb megkaphassák, érdemes tájékozódniuk és előrendelniük az autót.

„Biztosak voltunk a modell sikerében, de az minket is meglepett, hogy 4 óra alatt elfogyott az első 100 Spring – mondta el Wachtler Tamás, a Dacia magyarországi igazgatója. - Továbbra is arra bíztatok mindenkit, aki ilyen autót szeretne, hogy vegyen részt az előrendelési akcióban, amit folytatunk – bár árat és pontos szállítási határidőt egyelőre nem tudunk garantálni – de továbbra is százezer forint befizetésével, kötelezettségek nélkül lehet ezt megtenni és ez esetben a már odaítélt állami támogatás is felhasználható.”

A végleges ár- és felszereltségi lista 2021-ben érkezik majd. Az autóról készült galéria a lap alján található.

Forrás: Dacia