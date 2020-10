Az Eifel Nagydíj első két szabadedzése a kedvezőtlen időjárás miatt az versenysport rajongóinak túl sokat nem adott, ám még előtte, csütörtökön a Renault két versenyzője gondoskodott arról, hogy a kellő adrenalinlöketet megkapja.

Daniel Ricciardo és Esteban Ocon előtt ugyanis megadatott a lehetőség, hogy egy Renault Megane RS és egy Alpine A110 volánja mögött ülve megtegyenek egy kört a 20.81 kilométer hosszú legendás Nordschleifén.

Íme a versenyzők köréről készült hivatalos videó:

Ahogyan az a felvételen is látszani fog, a francia csapat mindkét versenyzője küzdött a kellő mértékű tapadás hiányával, mi több, több olyan pillanat is volt, amikor az autó fölötti irányítást is majdnem elvesztették.

