A múlt héten több szabadalmi fotó is kiszivárgott a modellről, ez pedig elegendő is volt ahhoz, hogy az azon látottak alapján Civicxi megmutassa az új Honda Civic Type R várható megjelenését, amihez bónuszként több színárnyalatot is kaptunk.

A legfrissebb hírek szerint az újdonság a mai trendeknek megfelelően hibrid hajtáslánccal érkezik majd meg a kereskedésekbe, ami úgy nézhet ki, hogy egy 2 literes, négyhengeres benzinmotor fogja hajtani az első kerekek, két villanymotor pedig a hátsó tengely meghajtásáért felel majd, így teremtve meg az összkerékhajtást.

Amennyiben a hírek igaznak bizonyulnak, úgy a hibrid hajtáslánc teljesítmény valahol 400 lóerő környékén mozoghat majd, ám ennek megerősítésére még várnunk kell, ugyanis az új Honda Civic Type R egybehangzó értesülések szerint csak valamikor 2022-ben kerülhet majd piacra.

