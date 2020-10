Időjárásjelentések, esőradar és a legfrissebb hírek: az új és praktikus infotainment-alkalmazásokkal mindig jól tájékozottak maradhatnak a ŠKODA-vezetők. Az Időjárás-alkalmazás és a Hírek-alkalmazás a Moduláris infotainment-koncepció (MIB) harmadik generációjának megoldásaiként most ingyenesen tölthető le az Amundsen infotainment-rendszerrel rendelkező SCALA és KAMIQ kompaktmodellekben, valamint a Columbus infotainment-rendszerrel szerelt SUPERB iV fedélzetén. Az alkalmazások emellett a 2021-es modellév minden SUPERB, KAROQ és KODIAQ modelljében is lehívhatók, amennyiben felszereltségük a Columbus infotainment-rendszert is tartalmazza.

Az időjárásjelentés és a hírek új infotainment-alkalmazásai közvetlenül autójukban szolgálnak további információkkal a ŠKODA-vezetők számára. Közvetlenül a shop kínálatából a központi képernyőn díjmentesen letöltve, majd egyszerűen és gyorsan, szintén az érintőképernyőn telepítve, a legfrissebb hírekkel, valamint egész Európára aktuális időjárási információkkal szolgálnak.

Részletes időjárásjelentések és esőradar

Az új Időjárás-alkalmazás (Weather App) jól áttekinthetően és részletesen tájékoztat a jármű pillanatnyi tartózkodási helyére vonatkozó, aktuális időjárási helyzetről, emellett előrejelzésekkel is szolgálhat az elkövetkező napokra. Különösen innovatív megoldás a lehívható esőradar, amely az időjárás közelgő változásairól tájékoztat, de az alkalmazás aktuális időjárási figyelmeztetéseket is megjeleníthet. Mindezeken túl navigációs útvonaluk célállomásaira, a tetszőleges közbenső megállókra, valamint a kiválasztott kedvenc helyekre is kérhetnek le a ŠKODA-vezetők időjárásjelentéseket, amelyeket el is menthetnek.

Hírek közvetlenül a központi képernyőn

Az új Hírek-alkalmazás (News App) mindig a legfrissebb hírekkel szolgál a ŠKODA-modellek vezetői és utasaik számára. A ŠKODA AUTO és a Cseh Sajtóügynökség (ČTK) együttműködésének köszönhetően a ŠKODA-tulajdonosok immár közvetlenül autójukban olvashatják a ČTK hírcikkeit, amelyeket egyenként hívhatnak le a harmadik generációs infotainment-rendszerek által a központi képernyőn jól áttekinthetően megjelenített listából. Igény szerint előnyben részesített témakörök is kiválaszthatók, mint például politika, gazdaság vagy sport. A felhasználók akár öt további hírcsatornát is a kínálathoz adhatnak, egyszerűen kedvenc médiájuk RSS-hírfolyamával egészítve ki a Hírek-alkalmazást (News App). Ehhez csupán be kell írniuk, majd el kell menteniük a kívánt hírcsatorna URL-címét az alkalmazásban.

Az első évben díjmentes az infotainment-alkalmazások használata

A két új infotainment-alkalmazás a járműbe telepítését követően egy évig ingyenesen használható, ezután pedig alkalmazásonként csekély díjat kell fizetni. Az alkalmazások a SCALA és KAMIQ kompaktmodellek Amundsen infotainment-rendszerein már elindíthatók, most pedig a Columbus infotainment-rendszerrel szerelt, eddig kiszállított SUPERB iV modellekben is elérhetők. Október elején, az új infotainment-generációt hozó 2021-es modellévre váltva az alkalmazások a SUPERB további változataiban, valamint a KODIAQ és KAROQ SUV-modellekben is letölthetővé válnak, a használat feltétele e modellekben is a Columbus csúcs-infotainment-rendszer.

Forrás: Skoda