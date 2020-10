A Volkswagen Csoport korábban úgy nyilatkozott, hogy novemberre döntik el, milyen sorsot szánnak a Bugattinak, a Ducatinak és a Lamborghininek, ám úgy tudni, már gőzerővel dolgoznak azon, hogy a Bugatti a horvát Rimac tulajdonába kerüljön.

Az autógyártó elnöke, Stephan Winkelman egy Bloombergnek adott interjújában most azt is elárulta, hogy készülő új modelljük fejlesztését befagyasztották a koronavírus miatt, majd hozzátette azt is, hogy jelenleg még nem tudja megmondani, hogy mit hoz a jövő.

A koronavírus-járvány minden egyes autógyártóra komoly nyomást helyez, hogy csökkentsenek a költségeken, miközben jó néhányuk eurómilliárdokat költ az elektromos modellek és az önvezető technológia kifejlesztésére.

Winkelmann tájékoztatása szerint a Bugatti ebből a szempontból jó helyzetben van, ugyanis közel járnak ahhoz, hogy értékesítés tekintetében rekordévet zárjanak, mi több, már a 2021-es gyártási kapacitásuk is 70-80%-ban betelt.

