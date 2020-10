Noha egy időre nélkülöznünk kellett Stiget, legújabb szereplésekor még mindig a már jól ismert fehér overalljában és sisakjában jelent meg a képernyők előtt. Társa ezúttal egy Ferrari SF90 Stradale volt, amellyel a már jól ismert dunsfoldi repülőtéren kijelölt pályán hajtott körbe.

Ahogyan már megszokhattuk, Stig most sem vette félvállról a dolgokat, olyannyira nem, hogy megdöntötte a körrekordot is, amelyet még egy másik olasz sportautó, a Ferrari 488 Pista tartott. Hogy pontosan hogyan zajlott a rekorddöntés, arról szerencsére videófelvétel is készült.

Csak emlékeztetőül, az SF90 Stradale a Ferrari első plug-in hibrid modellje a hagyományos sorozatban. Meghajtásáról egy 780 lóerős ikerturbós V8-as egység és három villanymotor gondoskodik, aminek köszönhetően a kombinált összteljesítmény az 1000 lóerőt is eléri.

A modell 0-100-as gyorsulása 2.5 másodpercben lett meghatározva, ám, ha a vezetője úgy gondolja, 25 kilométer akár tisztán elektromos üzemmódban is megtehető vele.

