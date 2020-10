A bajor gyártó által hivatalosan is megerősítésre került, hogy a nemrég bemutatott M3 Touring, vagyis kombi változatban is kapható lesz. Mindez azért bír különleges jelentőséggel, mivel ez lesz az első olyan M3, amelyből a praktikusabb változat is elkészül.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az újdonság kizárólag négykerékhajtással és automata váltóval lesz elérhető, ami szomorú hír lehet azok számára, akik a manuális váltót részesítik előnyben.

A BMW szerint az M3 Touring valamikor 2022/2023 környékén érkezhet meg a piacra, de mindenképpen az M4 Convertible bemutatkozása után kerülhet erre sor, amely 2021-ben lesz esedékes.

Piacra kerülése után az Audi ARS4 Avant és a Mercedes-AMG C63 ellen indul majd csatába, arról pedig, hogy jól szerepeljen, az S58-as kódjelű 3 literes, hathengeres ikerturbós erőforrás gondoskodhat, melynek teljesítménye 510 lóerő körül alakulhat.

Bár a pontos értékek még nem ismertek, a motor tulajdonságait ismerve 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulásra és 290 km/órás végsebességre számíthatunk, mindezt persze az M Driver csomaggal felszerelt változatok esetében.

