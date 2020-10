A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság várja azoknak a tanúknak a jelentkezését, akik 2020. szeptember 30-án délután fél öt körül közlekedtek a 6-os számú főúton Dunaföldvár térségében, és találkoztak a videófelvételen látható fekete színű Chryslerrel.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bátaszéki Autópálya Alosztály munkatársai 2020. szeptember 30-án délután fél öt körül akartak ellenőrizni egy magyar rendszámú személygépkocsit az M6-os autópálya paksi szakaszán.

A jármű vezetője a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem továbbhajtott. Az egyenruhások hosszú perceken át követték az autót, melynek sofőrje, miután letért az autópályáról, a 6-os főúton keresztül Dunaföldvár felé hajtott, ahol egy gyár területén állt meg.

A sofőr megpróbált elmenekülni, de a járőrök végül elfogták, kiderült róla, hogy embercsempészéssel gyanúsítható. Az 51 éves olasz férfit a rendőrök őrizetbe vették.

Az autós meneküléséről kollégáink videófelvételt is készítettek, melyen jól látható, hogy a járművezető három tilos jelzésen is áthajtott, számtalan alkalommal lépte át a záróvonalat, és folyamatosan veszélyeztette a közlekedőket. A sofőrrel szemben embercsempészés bűntett és közúti veszélyeztetés bűntett miatt is eljárást indítottak a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Forrás: Police.hu

