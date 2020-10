Az ABT RS4-S névre keresztelt "újdonság" a külső módosításokon túl teljesítménynövelő csomagot is kapott, aminek köszönhetően a 2.9 literes ikerturbós V6-os egység teljesítményét 510 lóerőre, nyomatékát pedig 660 Nm-re húzták. Mindez 60 lóerővel és 60 Nm-rel múlja felül a gyári értékeket.

A motortérben végzett módosításoknak köszönhetően javult a 0-100-as gyorsulási idő is, amely 4 másodpercről 3.9 másodpercre csökkent. Ha ez nem lenne elég gyors, a műhely egy ABT Power S csomagot is kínálni tud az érdeklődőknek, amely már 530 lóerőt és 680 Nm-t vonultat fel. Kérésre a végsebesség is kitolható, ami így adott esetben a 300 km/órát is elérheti.

Természetesen elérhető az ilyenkor nélkülözhetetlen aerodinamikai csomag is, amely többek között új lökhárítótoldatot, első kerekek mögött elhelyezett szellőzőt, karbonból készült hátsó spoilert és oldalsó küszöböket is tartalmaz.

Az utastérben RS4-S logókkal, egyedi szőnyegekkel és bőr, illetve karbonberakásokkal tették sportosabbá a már egyébként is remek kiállású kombit.

Galéria: ABT Audi RS4-S (2020)