A Ford bejelentette, hogy november végétől Magyarországon is bevezeti a Transit új, 5 tonnás változatát, amit dobozos áruszállító vagy fülkés alváz kivitelben rendelhetnek meg a vásárlók.

Az eddigi legkeményebb Transitban jelentős szerkezeti erősítések biztosítják a komoly teherbírást, ám a Ford arra is ügyelt, hogy az autó továbbra is ugyanolyan strapabíró, kifinomult és személyautósan vezethető legyen, mint eddig.

Az 5 tonnás Transitnak köszönhetően a Ford vonzó ajánlattal jelenik meg a magyar áruszállító-piac magasabb össztömegű szegmensében, tovább erősítve ezzel a márka vezető pozícióját a haszongépjárművek értékesítési listáján. Az eddigi legnagyobb kapacitású Transitnál 300 kilogrammal többet tudó új változat különösen vonzó lesz majd azon vásárlók számára, akik megfelelő donor-járművet keresnek, hogy például mentőautót, rendőrségi járművet, illetve 19 vagy több üléses kisbuszt építsenek az alapjaira.

“Tisztában vagyunk vele, hogy a vállalkozások termelékenysége szempontjából mennyire fontos a hasznos teherbírás; ezért is készítettük el a Transit eddigi legtöbbet tudó, legmagasabb tömegbesorolású változatát,” mondta Bagyó Dávid, a Ford Magyarország haszongépjármű igazgatója. “Beszélgettünk átépítő partnereinkkel és ügyfeleikkel, akiknek üzletéhez kell ez az extra kapacitás – legyen szó akár billenőplatós felépítményről, akár mentőautóról vagy komolyabb méretű kisbuszról. Strapabíró szerkezete és rugalmas alakíthatósága miatt az 5 tonnás Transit ideális választás, bármire is szeretnék használni.”

Az 5 tonnás haszongépjárművek vásárlói számára gyakran döntő fontosságú szempont, hogy az autó mennyire könnyen építhető át egy-egy adott tevékenységhez. Éppen ezért a Ford számos kivitelben gyártja az 5 tonnás, fülkés alvázas variánst: a kínálatban háromféle tengelytávolság és négyféle alvázhossz szerepel, nem beszélve a szimpla- és dupla kabinról, amelyben a vezetővel együtt akár heten is utazhatnak. A fülkés alvázas kivitel legnagyobb hasznos teherbírása 2886 kg, ami a gyári platós kialakítás esetén 2558 kg.

A Transit fülkés alváz ideális alapul szolgál a nyitott felépítményekhez, például a billenőplatós, az emelőkosaras vagy a járműszállító tréler átépítésekhez. A magasabb össztömeg-besorolás és az opcionális 10 fokozatú automata sebességváltó révén az 5 tonnás Transit kiváló donor lehet a dobozos felépítményű mentőautókhoz és rendőrségi járművekhez. A fülkés alváz változatból emellett számos más speciális jármű is építhető (például sok férőhelyes, kerekesszékes utasokat szállító buszok), ahol külön előnyt jelent, hogy a nagyobb hasznos teherbírás és a magasabb tengelyterhelés mérsékli a jármű túlterhelésének veszélyét.

Az 5 tonnás Transit a népszerű L4 magasított tetős “Jumbo” dobozos áruszállító változatban is kapható lesz, 2383 kg hasznos teherbírással, 15,1 köbméteres rakodótérrel és olyan alapterületű raktérpadlóval, amelyen öt darab Euro raklap is elfér. A felépítmény megerősített oldalfalai biztonságosan megtámasztják a nehezebb rakományt; a hátsó lökhárítóban beépített fellépő, a sík padlóban pedig rögzítőpontok találhatók; a 4217 mm-es padlóhossz megkönnyíti a szabványos hosszúságú tárgyak (pl. csövek vagy panelek) elhelyezését. A dobozos áruszállító változat kiválóan alkalmas az olyan, komolyabb átalakítást igénylő átépítésekhez is, mint a rendőrségi jármű, a betegszállító vagy az építőipari kiszolgáló járművek.

Az egyedi mérnöki megoldásokat igénylő átépítésekhez rendelkezésre áll a Ford Minősített Jármű Átalakító (QVM) hálózata, amely immár 165 partnert számlál 13 országban. Minden QVM-partner a Ford-garanciának megfelelő minőségben dolgozik, hogy a megrendelők értékálló terméket kapjanak.

Az átépítésekben a Speciális Járműtervező csapat is segít; a Ford mérnökei személyesen és távmunkával is részt tudnak venni az egyedi járművek megtervezésében és karbantartásában, maximalizálva ezzel az üzemidőt, és csökkentve az üzemeltetők leterheltségét.

Megerősített szerkezet a nagy terheléshez

Mindegyik 5 tonnás Transit-változatban hátsókerékhajtás biztosítja az optimális tapadást teljes terhelés mellett, és az autókat a Ford HDT hajtásláncával szerelik fel, amely nemcsak tartós és erős, hanem takarékos is. A 170 lóerős, 2,0 literes EcoBlue dízelmotor 390 Nm forgatónyomatéka a nehéz rakományt is magabiztosan mozgatja, és az erőforráshoz simán kapcsoló, hatfokozatú váltómű csatlakozik, de opcióként megrendelhető a Ford 10 fokozatú automata sebességváltója is.

A 10 fokozatú egység sok áttételének köszönhetően az EcoBlue motor folyamatosan a legjobb hatékonysággal működhet, élénken reagálva a gázpedál lenyomására. Valós idejű váltásütemező algoritmusok segítenek abban, hogy a váltó a megfelelő időben mindig a megfelelő fokozatot kapcsolja, így az erőforrás minden helyzetben optimális üzemanyag-fogyasztással, erőlködés nélkül működik.

Az 5 tonnás Transit nagyobb teherbírásához meg kellett erősíteni a szerkezeteket, ugyanakkor arról is gondoskodni kellett, hogy ezek továbbra is könnyen karbantarthatók legyenek. A futómű erősebb kerékagyakat és keréktárcsákat kapott, a hátsó gumiabroncsok szélesebbek lettek (205 mm), és a hátsó kerekeket masszívabb fékek lassítják. A dobozos kivitel felépítményét megerősítették, hogy megfeleljen a nehezebb rakomány jelentette plusz terhelésnek.

Mindemellett az 5 tonnás Transitban jelenik meg először az európai piacon a megerősített, 3500 kilogrammal terhelhető hátsó tengely, ami az észak-amerikai Transitokban már bebizonyította robusztusságát és megbízhatóságát. A 10 fokozatú automata sebességváltóval szerelt kivitelek egy új, 2100 kilogramm terhelhetőségű első tengelyt is kaphatnak, ami további 225 kilogrammos hasznos teherbírást biztosít a standard változathoz képest.

Az új 5 tonnás Transitban számos olyan konnektivitási és vezetéssegítő technológia működik, amelyeket a Ford 2019-ben vezetett be a Transit-család kínálatában.

Emellett az autósok rendelkezésére áll a legfrissebb SYNC 3 kommunikációs és szórakoztató rendszer és az új, kifejezetten az átalakított járművekhez kínált Átépítés Interfész Modul is. Ez az optimális biztonság és termelékenység érdekében összekapcsolja az utólag beépített elemeket a fedélzeti járműinformációs rendszerrel, vagyis például csak akkor engedélyezi a billenőplató használatát, ha a jármű áll, és a kéziféket behúzták.

A Ford innovatív konnektivitási megoldásai értékes segítséget jelentenek az üzemeltetők számára a karbantartás megtervezésére és a járműbiztonság ellenőrzésére, ezzel is javítva a járművek rendelkezésre állását. Az alapáras FordPass Connect4 modem vezeték nélküli szoftverfrissítéseket kínál, csökkentve a szervizlátogatások számát, és olyan fontos információkat szolgáltatva a FordPass Pro alkalmazáson keresztül, mint a jármű pillanatnyi tartózkodási helye, a motorolaj élettartama vagy az abroncsnyomás. A nagyobb flották számára a FordPass Connect már gyári szintű jármű adatokat is biztosít a Ford Telematika révén, még hatékonyabbá téve ezzel a flotta kezelését és optimalizálását.

