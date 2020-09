A hatchback külső megjelenése a Hyundai "érzéki sportosság" névre keresztelt stílusjegyének iránymutatásai szerint készült el, ennek megfelelően pedig rögtön érkezett egy új első lökhárító, ami a gyártó közlése szerint még sportosabb érzést kelt. Apró érdekesség, hogy a hűtőrács lamellái a kockás zászló motívumait idézik, ezzel is utalva rá, hogy alapvetően itt egy sportos modellről van szó.

A Hyundai tervezői természetesen nem álltak meg a frontrésznél, az autó hátulján is észrevehetünk néhány érdekességet, például a krómozott dupla kipufogóvéget és a háromszög alakú ködlámpát, amely a diffúzorba is "beleolvad". Adottak a 17 colos alufelnik is, amiknek megjelenését a kéttónusú fényezés is javítja.

A módosítások az utastérben is folytatódnak, ahol N-jelzéssel ellátott sportülésekkel, exkluzív vörös öltésekkel, típusspecifikus kormánykerékkel és fém pedálokkal is találkozhatunk. Akárcsak a további i20 modellek, az i20 N Line is felvonultatja a Hyundai legfrissebb Bluelink technológiáját, amely számos csatlakoztatott szolgáltatást magában foglal.

A i20 N Line meghajtásáról egy 1 literes T-GDI turbómotor gondoskodik 118 lóerős teljesítménnyel. Az erőforrás mellé igény esetén 48-voltos hibrid rendszer is társítható, amellyel az üzemanyag-fogyasztás is javítható.

Az autóról készült fotók a lap alján találhatók.