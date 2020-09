A szeptember eleji előzetes után a Dacia az összes részletet közzétette az új Sandero és Logan modellcsaládról, pl. egy rakás fotót. Az új, CMF platformra épülő harmadgenerációk modern dizájnt, új benzines motorokat és váltókat, kiegészítőt és biztonsági pluszokat kapott. MCV kombiról a Logan esetében nincs szó azonban: Vagy később jön, vagy lőttek neki.

Kezdjük a Sanderóval: A Dacia legnépszerűbb B-kategóriás modellje dinamikusabban néz ki, hála jobban lejtett szélvédőnek, a 10 mm-rel alacsonyabban ülő tetőnek és a szélesebb kerékíveknek. A Stepway ennél tekintélyt parancsolóbb, 41 mm-rel nagyobb hasmagassága, a tetősínek és a kerékívekre tett műanyag borítás mind ezen segít.

A Logan 36 mm-rel lett hosszabb a tengelytáv növelésének közepette. A legtöbb elemet megosztja a Sanderóval, még az Y-alakú LED-mintázatot mind elől, mind hátul.

Belül jóval jelentősebb változások vannak: nagyobb minőségű anyagok, infotainment rendszerek, több irányban állítható ülések és miegymás található itt. A legfontosabb azonban, hogy mind az urastér, mind a raktér nagyobb lett a méret megváltoztatásával.

Felszereltségi szinttől függően az új Sandero és Logan okostelefon-tartóval, infotainment kijelzővel, automata fényszórókapcsolóval, sebességkorlátozóval és kormányon elhelyezett tempomat gombbal is kérhető, de van új digitális kijelzővel kiegészített klímarendszer, elektromos kézifék, tolatókamera, első és hátsó parkolószenzorok és automata ablaktörlő is, vagyis felszereltség tekintetében is szépet léptek előre a modellek.

A motorháztető alatt két benzinmotor és egy LPG/benzinüzemű egység kaphat helyet. A dízelmotorok teljes mértékben eltűntek, így az alapot mostantól már egy 1 literes, háromhengeres SCe 65 jelzésű erőforrás szolgáltatja, amit ötsebességes manuális váltóval kínál a gyártó. A következő a sorban az TCe 9, szintén egyliteres háromhengeres hatsebességes manuális váltóval, majd végül az Eco-G 100 következik, hasonló hengerűrtartalommal és hengerszámmal.

Az újdonságok passzív és aktív biztonsági rendszerek terén is szintet léptek, előbbi esetében az erősebb és masszívabb CMF platform jelent nagyon sokat, utóbbi esetében pedig az automata vészfékasszisztens, a vészhívó rendszer, a holttér-figyelő, a parkolást segítő rendszer, valamint az emelkedőn történő elindulást segítő asszisztens megléte az igazi pozitívum.