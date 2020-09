Az ír hatóságok nagyjából kétmillió euró (kb. 700 millió forint) értékű járművet foglalt le a Bagana-hadművelet keretében. Ez egy közös kampány a brit West Midlands-megyei rendőrkapitányság gazdasági bűncselekményeket nyomozó irodájával és egy internetes csalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozással hozható összefüggésbe.

Sok részletet nem tettek közzé a hatóságok, de elmondták, hogy a nyomozás „egy nemzetközi bűnözői szervezet ellen irányul, akik csalásból származó jövedelmüket egy Nagy-Britanniában működő használtautó-kereskedésben mosták tisztára.”

A nyomozás részeként az ír rendőrök több, mint 80 autót foglaltak le, köztük Land Rovereket, BMW-ket, Hyundaiokat és Volkswageneket. A képeken egy Audi A8-as, egy Lexus és néhány Skoda is látszik, emellett 21 ezer euró készpénzre is rátették a kezüket és befagyasztottak a csoporthoz tartozó 200 ezer eurót több bankszámlán.

A West Midlandsben tevékenykedő rendőrök nem akartak lemaradni, 90 járművet foglaltak le és négy embert le is tartóztattak, ezzel együtt összesen a lefoglalt autók értéke bőven túlszárnyalhatja a kétmillió eurót.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.