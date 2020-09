Az egyik ilyen terület a váltó, ugyanis a vásárlók ezentúl már egy N DCT egységet kapnak az erőforrás mellé, de említhetjük még a 19 colos könnyűfém felniket és az új üléseket is, amik könnyített kivitelüknek köszönhetően az autó súlyából is faragtak egy keveset.

Kívülről nézve is jól észrevehető változtatások történtek, ugyanis megérkeztek az új LED fényszórók a V-alakú nappali menetfénnyel kiegészülve, mint ahogy változott az első lökhárító oldalsó része is. Hátul szintén nem tétlenkedtek a mérnökök, az új LED-fényszórók mellett a hatchback kivitel esetében egy áttervezett diffúzor is helyet kapott.

Az utastérben immár a fűthető kormány is elérhetővé vált, akárcsak a fűthető első ülések és az új biztonsági övek, amik Performance Blue kiegészítő öltésekkel díszelegnek. Az opciós tételek listájára felkerültek az N Light ülések is, amik 2.2 kilogrammal nyomnak kevesebbet, mint a hagyományos társaik. Anyaghasználat terén nincs hiba, prémium bőrkárpitot és Alcantara borítást kaptak, a fejtámlában pedig még egy világító N logó is elhelyezésre került.

És akkor jöjjön a szórakoztatóbb rész, ugyanis a frissített i30 N meghajtásáért egy 2 literes turbómotor felel, amely hatsebességes manuális és 8-fokozatú N DCT automata váltóval is kérhető. A sztenderd i30 N esetében 250 lóerős teljesítményre és 353 Nm-nyi csúcsnyomatékra érdemes számítani, ami a Performace Package igénylése esetén 280 lóerőre és 392 Nm-re növelhető.

Biztonsági fejlesztések terén is történtek előrelépések, a frontális ütközéselkerülő rendszer például gyalogos felismerővel is kiegészült, de az N DCT váltóval kínált változatokba a holttérfigyelő és a keresztirányú forgalomfigyelő- és ütközéselkerülő asszisztens is bekerült.

A frissített Hyundai i30 N európai értékesítése 2021 elején veszi kezdetét.

