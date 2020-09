Ahogy az ST megnevezés is jelzi, az autóban kifinomult sport-technológiák működnek, például a szegmensben egyedülinek számító mechanikus, részlegesen önzáró differenciálműve (LSD), illetve a szabadalmaztatott erővektor szabályozású rugók. A Puma ST emellett választható üzemmódokat is kínál, többek közt Sport beállítást és – egy Ford Performace modellben most először – Eco üzemmódot, így a vezető rendkívül sokféle forgalmi helyzethez hozzáigazíthatja autója karakterét.

Az innovatív megoldások együttese az immár Európa-szerte híres Ford Performance autók vezetési élményét nyújtja, miközben a Ford új kompakt SUV-modellje a kategóriában elvárt kényelmet és sokoldalúságot is biztosítja.

A hajtásról egy 200 lóerős, 1,5 literes EcoBoost motor1 gondoskodik, amivel a Puma ST 6,7 másodperc alatt gyorsít álló helyből 100 km/órás sebességre. A tökéletesített futóműben egyedi csatoló rudat, kanyarstabilizátort és lengéscsillapítókat találunk. A normál Puma modellhez képest 25 százalékkal gyorsabb lett a kormányreakció, és a fékek is 17 százalékkal nagyobb méretűek. Speciális fejlesztésű Michelin Pilot Sport 4S gumiabroncsok segítenek kiaknázni az agilis Ford SUV menetdinamikáját.

Ford Puma ST (2020)

A teljesítménynövelő fejlesztések és az agresszív stílus mellé olyan innovatív megoldások társulnak, mint az autók közti kommunikációra épülő Vészhelyzeti előrejelzés, vagy a mindennapi használhatóságot javító Ford MegaBox, ami 80 literes teret kínál a csomagtérpadló alatt.

A Puma ST az egyetlen kisméretű, nagy teljesítményű SUV az európai piacon, amiben LSD is működik, optimális ívmeneti tulajdonságokat biztosítva és minimumra mérsékelve az alulkormányzottságot, különösen akkor, amikor a vezető kihajt egy kanyarból.

A teljesen mechanikus rendszer a jobb tapadású kerékre több vonóerőt juttat, csökkentve ezzel a kerék kipörgését, teljes mértékben kiaknázva így a motor teljesítményét.

Az LSD összehangoltan működik a Nyomatékvektor Szabályozással, ami kanyarodás közben az ívbelső első kerék fékezésével javítja az úttartást és csökkenti az alulkormányzottságot. A Ford Performance mérnökei aprólékos munkával hangolták össze a két rendszer működését, hogy a Puma ST optimális tapadással haladjon a száraz útfelületen, de a vizes aszfalton is magabiztosan mozogjon.

A Puma ST-ben továbbfejlesztették a vállalat B-padlólemezét, ellensúlyozva az autó magasabb tömegközéppontját. A hátsó futómű csatoló rúdjának merevségét 2000 Nm/fokra növelték, így ez az elem több mint 40 százalékkal merevebb, mint a Fiesta ST-ben, és 50 százalékkal merevebb, mint a normál Pumában, emellett pedig a rendszerbe egy 28 mm-es kanyarstabilizátort építettek be. Az első futómű 24 mm-es kanyarstabilizátora is érezhetően javítja az autó stabilitását kanyarodáskor.

Ford Puma ST (2020)

A Ford kifinomult, 200 literes, 1,5 literes EcoBoost benzinmotorja – ami a többszörösen díjnyertes Fiesta ST-ben mutatkozott be először – a fejlett turbótöltés, a nagy nyomású közvetlen befecskendezés és a Kettős Független Változó Szelepvezérlés révén sportkocsihoz méltó teljesítményt ad le, miközben üzemanyag-fogyasztása visszafogott marad.

A tisztán alumíniumból készített blokk háromhengeres kialakítása már eleve magas forgatónyomatékot biztosít alacsony fordulatszám mellett is, és a teljesítményt tovább fokozza a radiális-axiális turbótöltő és az integrált kipufogócsonk, ami lerövidíti a kipufogógázok útját a hengerek és a turbótöltő között, ezért gyorsabban épül fel a töltőnyomás és minimumra csökken a turbólyuk.

A motor 6000 1/perc fordulatszámnál adja le csúcsteljesítményét, és 290 Nm forgatónyomatékot kínál a 2500-3500 1/perc közti fordulatszám-tartományban, így a Puma ST egyenletesen és magabiztosan gyorsít, és készségesen reagál a gázparancsra.

Az egyedi szívócső és a szabad áramlást biztosító kipufogórendszer mellett az autóhoz új, billenésgátló motorrögzítő bakokat is terveztek, amelyek a húzós kanyarokban minimumra csökkentik a blokk oldalirányú mozgásait, ugyanakkor a mindennapos használat során fontos komfortos rögzítést is biztosítják.

A háromhengeres erőforrás egyébként is sportos hangzását markánsabbá varázsolja az aktív kipufogószelep-technológia, így a vezetési élmény még élvezetesebb. A Ford Performance úgy hangolta a kipufogórendszert, hogy a hang passzoljon a Puma ST kifinomult SUV-karakteréhez, ezért az autó körülbelül 1 decibellel csendesebb, mint a Fiesta ST.

Galéria: Ford Puma ST (2020)

29 Fotó

Az új modellben is megjelenik az az innováció, amivel az 1,5 literes EcoBoost erőforrás egyszerre lehet környezettudatos és sportos. A Ford vezette be elsőként a háromhengeres motorokban a hengerlekapcsolásos technológiát, ami automatikusan lekapcsolja az egyik henger üzemanyag-ellátását és szelepvezérlését, amikor nem szükséges a teljes motorteljesítmény használata; például amikor az autó egyenletes sebességgel, csekély motorterheléssel halad.

A technológia 14 ezredmásodperc – vagyis a szempillantásnál hússzor rövidebb idő – alatt képes kikapcsolni vagy beindítani az égést a hengerben. Ez a megoldás is hozzájárul ahhoz, hogy a Puma ST várható üzemanyag-fogyasztása 6,0 l/100 km, CO₂-kibocsátása pedig 134 g/km az NEDC szabvány szerint (WLTP: 6,9 l/100 km és 155 g/km).1 A motor korom-emisszióját részecskeszűrő technológia csökkenti.

Az autóban ugyanaz a közvetlenül és simán kapcsolható, hatfokozatú manuális sebességváltó működik, mint a Fiesta ST-ben; a rövidített végáttételnek köszönhetően a Puma ST 6,6 másodperc alatt gyorsít 0-100 km/órás tempóra, és a 19 colos könnyűfém keréktárcsákon gördülő jármű végsebessége 220 km/óra.