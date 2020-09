Már jó ideje vártunk erre a pillanatra, és most elérkezett, terv szerint 2020. szeptemberében itt van az új BMW M3-as és M4-es. A Nürburgringen már mindkettőt láthattuk körözni, most pedig ideje őket kicsit tüzetesebben átvizsgálni.

A BMW igen médiabarát volt, rengeteg szaftos infót tettek róluk közzé, a Motor1 német kiadásának kollégáit még egy tesztnapra is meghívták. Mielőtt elmerülnénk azonban a technikai részletekben, nézzük meg őket kívülről!

Az M3-as nem csak a 3-as sorozat sportosabb verziója lett, teljes arculata megváltozott elsősorban a 4-es sorozat hatása által, ami a hatalmas hűtőrácsot jelenti. Emellett 40 mm-t is szélesedett a kasztni (hátul az M4-es csak 20 mm-t).

Galéria: BMW M3 (2020)

75 Fotó

Belül kicsit tényleg sportosabb lett a modell, ezt több elemen látni, például a kárpiton és a vörös berakásokon. Opcióként mindkét modellt kagylóülésekkel lehet felszerelni, amelyek jobban néznek ki és 10 kilót könnyítenek is rajta.

Ahogy az eddig is tudott volt, a motor mind az M3-ban, mind az M4-ben egy 480 lóerős sorhatos 550 Nm-es nyomatékkal. Ezt egy hatsebességes kézi váltó küldi a hátsó kerekekre. Aki kalandvágyóbb, annak a Competition verzió a megfelelő választás, amely 510 lóerővel és 650 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Emellett a kézi váltót egy nyolcsebességes duplakuplungos automata váltja és összkerékmeghajtású is.

Galéria: BMW M4 (2020)

72 Fotó

Így van, történetük során először az M3 és az M4 is kaptak 4WD-t. A váltó egy differenciálművel is össze van kötve, 2021 nyarától lesz elérhető ez a változat. A Sport módban a hátsó tengely kap többet az erőből, míg 2WD módban egyszerűen hátsókerék-meghajtásúvá is tehetjük.

Mindkét modell 4,2 mp alatt van százon és 13,7 mp alatt kétszázon. Ezen feladatokat a Competition változatok 3,9 és 12,5 mp alatt teljesítik, a cég szerint pedig a kipufogók hangjának belövésével is csodát tettek – hisszük, ha halljuk!

A BMW M mérnökei a kerékívekhez tettek újabb hűtőket, így tovább segítve a motor megfelelő hőmérsékleten tartását. A Competitionben még egy plusz olaj és váltóhűtő is van. A modellek 2021-ben lesznek majd megvásárolhatóak.

